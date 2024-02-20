Грек Иван Григорьевич
Место рожденияСл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Дата рождения1936
Дата смертиПосле 1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Грек Григорий Васильевич
Мать: Анастасия Владимировна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
25.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1980
УССР Донецкая обл,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
УССР Донецкая обл.,г.Северск