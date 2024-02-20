Корсун Олимпиада Владимировна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
31.01.1912
Сын: Корсун Василий Владимирови
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 58 /, м/к-1912г... / зап.№ 13 /
Рождение ребёнка
24.12.1912
Дочь: Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 87 /, м/к-1912г... / зап.№ 62 /
Бракосочетание
До 1912
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.05.1914
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 14 /, м/к-1914г./ зап.№ 26 /
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Владимировна
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
Кривая Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Владимеровна
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
кривая лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Владимеровна
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
кривая лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Владимеровна
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
кривая лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Владимеровна
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
кривая лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсун Тимофей Владимирович
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно