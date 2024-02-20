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Корсун Олимпиада Владимировна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
31.01.1912

Сын: Корсун Василий Владимирови

Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 58 /, м/к-1912г... / зап.№ 13 /
Рождение ребёнка
24.12.1912

Дочь: Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 87 /, м/к-1912г... / зап.№ 62 /
Бракосочетание
До 1912

Муж: Корсун Владимир Иосифович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.05.1914

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 14 /, м/к-1914г./ зап.№ 26 /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Владимировна

Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович

Кривая Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Владимеровна

Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович

кривая лука
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Владимеровна

Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович

кривая лука
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Владимеровна

Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович

кривая лука
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Владимеровна

Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович

кривая лука
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун Тимофей Владимирович

Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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