Корсун Тимофей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун Тимофей Владимирович

Место рождения

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсун Владимир Иосифович

Мать: Корсун Олимпиада Владимировна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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