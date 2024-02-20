Корсун Тимофей Владимирович
Место рожденияРоссия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно