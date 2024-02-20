Корсун Василий Владимирови
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения31.01.1912
Дата смерти01.02.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1912
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 58 /, м/к-1912г... / зап.№ 13 /
Смерть
01.02.1912
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: В молодом возрасте-родовая слабость | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1912г / зап.№ 3 /, Ф-265-1-9 / лист № 96 /
Похороны
03.02.1912
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
ГАДО , Ф-265-1-9 / лист № 96 / , м/к 1912г. / зап.№ 3 /