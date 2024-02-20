(Грек) Евфросиния Яковлевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения17.02.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.02.1913
Отец: Грек Яков Яковлевич
Мать: Анастасия Прохоровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-117,зап-11
Крещение
17.02.1913
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Кондрат Яковлевич Остроушко и Романа Марченко - жена Анна Никонова
Смерть
Неизвестно