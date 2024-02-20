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(Грек) Евфросиния Яковлевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

17.02.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1913

Отец: Грек Яков Яковлевич

Мать: Анастасия Прохоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-117,зап-11
Крещение
17.02.1913
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Кондрат Яковлевич Остроушко и Романа Марченко - жена Анна Никонова
Смерть
Неизвестно
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