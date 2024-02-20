Грек Федор Яковлевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука ( Сталинская обл.,Лиманский р-н )
Дата рождения1895
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Грек Яков Яковлевич
Мать: Анастасия Прохоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука ( Сталинская обл.,Лиманский р-н )
Рождение ребёнка
27.02.1919
Мать ребёнка: Грек Наталья Михайловна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Рождение ребёнка
10.10.1929
Дочь: Полина Федоровна
Мать ребёнка: Грек Наталья Михайловна
СССР Донецкая обл.Краснолиманский р-н,слобода Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грек Наталья Михайловна
Смерть
?.12.1943
Участие в ВОВ , пропал без вести