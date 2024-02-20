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Грек Федор Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука ( Сталинская обл.,Лиманский р-н )

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Грек Яков Яковлевич

Мать: Анастасия Прохоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука ( Сталинская обл.,Лиманский р-н )
Рождение ребёнка
27.02.1919

Сын: Грек Александр Федорович

Мать ребёнка: Грек Наталья Михайловна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Рождение ребёнка
10.10.1929

Дочь: Полина Федоровна

Мать ребёнка: Грек Наталья Михайловна

СССР Донецкая обл.Краснолиманский р-н,слобода Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек Наталья Михайловна

Смерть
?.12.1943
Участие в ВОВ , пропал без вести
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