(Грек) Полина Федоровна
Место рожденияСССР Донецкая обл.Краснолиманский р-н,слобода Кривая Лука
Дата рождения10.10.1929
Дата смерти08.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1929
Отец: Грек Федор Яковлевич
Мать: Грек Наталья Михайловна
СССР Донецкая обл.Краснолиманский р-н,слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корсун Александр Кузьмич
Красний Лиман Донецкая обл.УССР
Бракосочетание
До 1955
Красний Лиман Донецкая обл.УССР
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корсун Александр Кузьмич
Усср Донецкая обл..г.Красный Лиман
Смерть
08.04.2022
Причина смерти: Естественная смерть/старость