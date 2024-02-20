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Грек Наталья Михайловна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Рождение ребёнка
27.02.1919

Сын: Грек Александр Федорович

Отец ребёнка: Грек Федор Яковлевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Рождение ребёнка
10.10.1929

Дочь: Полина Федоровна

Отец ребёнка: Грек Федор Яковлевич

СССР Донецкая обл.Краснолиманский р-н,слобода Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грек Федор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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