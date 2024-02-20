Грек Наталья Михайловна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Рождение ребёнка
27.02.1919
Отец ребёнка: Грек Федор Яковлевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Рождение ребёнка
10.10.1929
Дочь: Полина Федоровна
Отец ребёнка: Грек Федор Яковлевич
СССР Донецкая обл.Краснолиманский р-н,слобода Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грек Федор Яковлевич
Смерть
Неизвестно