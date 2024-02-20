Грек Афанасий Яковлевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Грек Яков Яковлевич
Мать: Анастасия Прохоровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Бракосочетание
24.05.1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.04.1921
Дочь: Пелагея Афанасиевна
Мать ребёнка: Грек Ксения Александровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно