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Грек Афанасий Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Грек Яков Яковлевич

Мать: Анастасия Прохоровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Бракосочетание
24.05.1917

Жена: Грек Ксения Александровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.04.1921

Дочь: Пелагея Афанасиевна

Мать ребёнка: Грек Ксения Александровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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