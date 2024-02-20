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Грек Андрей Семенович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука

Дата рождения

01.07.1790

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.07.1789
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские гос.крестьяне : Андрей Грек и Кондрата Зубенко-жена Мария
Рождение
01.07.1790

Отец: Грек Семен Алексеевич

Мать: Грек Анна Демьяновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/,Ф - 1989-1-603,кадр-252,лимт-450,зап-18
Рождение ребёнка
1812

Сын: Грек Иван Андреевич

Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак Ххх

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
С 1812 по 1830

Жена: Грек 1-Й Брак Ххх

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Грек Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак Ххх

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак Ххх

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819

Сын: Грек-Мл. Иван Андреевич

Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак Ххх

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1823

Сын: Грек Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак Ххх

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак Ххх

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
С 1830

Жена: Грек Феодосия Андреевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Корсунова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Грек Феодосия Андреевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Грек Феодосия Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Грек Феодосия Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Грек Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Грек Феодосия Андреевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1839

Сын: Грек Яков Андреевич

Мать ребёнка: Грек Феодосия Андреевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
1849
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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