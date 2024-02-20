Грек Андрей Семенович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Дата рождения01.07.1790
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.07.1789
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские гос.крестьяне : Андрей Грек и Кондрата Зубенко-жена Мария
Рождение
01.07.1790
Отец: Грек Семен Алексеевич
Мать: Грек Анна Демьяновна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/,Ф - 1989-1-603,кадр-252,лимт-450,зап-18
Рождение ребёнка
1812
Сын: Грек Иван Андреевич
Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак Ххх
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
С 1812 по 1830
Жена: Грек 1-Й Брак Ххх
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Грек Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак Ххх
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак Ххх
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак Ххх
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак Ххх
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак Ххх
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
С 1830
Жена: Грек Феодосия Андреевна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Корсунова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Грек Феодосия Андреевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Грек Феодосия Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Грек Феодосия Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Грек Феодосия Андреевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1839
Сын: Грек Яков Андреевич
Мать ребёнка: Грек Феодосия Андреевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
1849
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука