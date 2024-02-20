Грек Екатерина Андреевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1815
Дата смерти20.01.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Грек Андрей Семенович
Мать: Грек 1-Й Брак Ххх
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
20.01.1878
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - чахотка | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-125,зап-5
Похороны
22.01.1878
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука