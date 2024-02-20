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Грек Екатерина Андреевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1815

Дата смерти

20.01.1878

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Грек Андрей Семенович

Мать: Грек 1-Й Брак Ххх

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
20.01.1878
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - чахотка | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-125,зап-5
Похороны
22.01.1878
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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