Грек 1-Й Брак Ххх
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1790
Дата смертиДо 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Грек Иван Андреевич
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
С 1812 по 1830
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Грек Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
До 1830
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука