Грек 1-Й Брак Ххх — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грек 1-Й Брак Ххх

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1790

Дата смерти

До 1830

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1812

Сын: Грек Иван Андреевич

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
С 1812 по 1830

Муж: Грек Андрей Семенович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Грек Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819

Сын: Грек-Мл. Иван Андреевич

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1823

Сын: Грек Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
До 1830
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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