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Грек-Мл. Иван Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1819

Дата смерти

05.04.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Грек Андрей Семенович

Мать: Грек 1-Й Брак Ххх

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Исикова Мирония Ивановна

Мать ребёнка: Грек Василиса Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
05.04.1880
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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