Грек-Мл. Иван Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1819
Дата смерти05.04.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Грек Андрей Семенович
Мать: Грек 1-Й Брак Ххх
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Исикова Мирония Ивановна
Мать ребёнка: Грек Василиса Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
05.04.1880
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука