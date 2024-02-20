Исикова (Грек) Мирония Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Грек-Мл. Иван Андреевич
Мать: Грек Василиса Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
05.10.1878
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно