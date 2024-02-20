Исикова (Грек) Мирония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исикова (Грек) Мирония Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Грек-Мл. Иван Андреевич

Мать: Грек Василиса Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
05.10.1878

Муж: Исиков Фома Пантелеймонович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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