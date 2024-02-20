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Грек Григорий Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

18.11.1919

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Грек Андрей Семенович

Мать: Грек Феодосия Андреевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Смерть
18.11.1919
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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