Грек Григорий Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти18.11.1919
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Грек Андрей Семенович
Мать: Грек Феодосия Андреевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Смерть
18.11.1919
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука