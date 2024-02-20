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Грек Анна Демьяновна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1769

Муж: Грек Семен Алексеевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1770

Сын: Грек Василий Семенович

Отец ребёнка: Грек Семен Алексеевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/ , ф - 1989-1-632, исп.росп-1799г.,кадр-431,лист-421,зап-13
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Грек Семен Алексеевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1785

Сын: Грек Алексей Семенович

Отец ребёнка: Грек Семен Алексеевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.07.1790

Сын: Грек Андрей Семенович

Отец ребёнка: Грек Семен Алексеевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/,Ф - 1989-1-603,кадр-252,лимт-450,зап-18
Рождение ребёнка
1797

Сын: Грек Мирон Семенович

Отец ребёнка: Грек Семен Алексеевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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