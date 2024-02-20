Грек Василий Семенович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1770
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1770
Отец: Грек Семен Алексеевич
Мать: Грек Анна Демьяновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/ , ф - 1989-1-632, исп.росп-1799г.,кадр-431,лист-421,зап-13
Рождение ребёнка
19.02.1789
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Грек Ирина Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/ , Ф-1989-1-606,м/к-1790г.,кадр-833,лист-469,зап-11
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Грек Ирина Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-632, исп.росп.-1799г.,кадр-431,лист-421,зап-13
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Грек Ирина Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-632, исп.росп.-1799г.,кадр-431,лист-421,зап.-13
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Грек Ирина Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810
Сын: Грек Фома Васильевич
Мать ребёнка: Грек Ирина Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Грек Ирина Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грек Ирина Ивановна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
1833
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука