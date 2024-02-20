Грек Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрек Василий Семенович

Грек Василий Семенович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1770

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Грек Семен Алексеевич

Мать: Грек Анна Демьяновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/ , ф - 1989-1-632, исп.росп-1799г.,кадр-431,лист-421,зап-13
Рождение ребёнка
19.02.1789

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Грек Ирина Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/ , Ф-1989-1-606,м/к-1790г.,кадр-833,лист-469,зап-11
Рождение ребёнка
1793

Сын: Грек Василий Васильевич

Мать ребёнка: Грек Ирина Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-632, исп.росп.-1799г.,кадр-431,лист-421,зап-13
Рождение ребёнка
1796

Сын: Грек Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Грек Ирина Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-632, исп.росп.-1799г.,кадр-431,лист-421,зап.-13
Рождение ребёнка
1798

Сын: Грек Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Грек Ирина Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810

Сын: Грек Фома Васильевич

Мать ребёнка: Грек Ирина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814

Сын: Грек Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Грек Ирина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек Ирина Ивановна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
1833
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close