Грек Фома Васильевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1810
Дата смерти02.09.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Грек Василий Семенович
Мать: Грек Ирина Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Фомина
Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1829
Сын: Грек Аким Фомич
Мать ребёнка: Грек 2-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831
Сын: Грек Савва Фомич
Мать ребёнка: Грек 2-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грек Ульяна Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грек 2-Й Брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грек 1-Й Брак
Смерть
02.09.1875
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука