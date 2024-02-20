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Грек Фома Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1810

Дата смерти

02.09.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Грек Василий Семенович

Мать: Грек Ирина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Фомина

Мать ребёнка: Грек 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1829

Сын: Грек Аким Фомич

Мать ребёнка: Грек 2-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1831

Сын: Грек Савва Фомич

Мать ребёнка: Грек 2-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек Ульяна Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек 2-Й Брак

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек 1-Й Брак

Смерть
02.09.1875
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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