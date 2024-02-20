Грек (Мироненко) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грек (Мироненко) Ирина Ивановна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Мироненко Иван Васильевич

Мать: Мироненко Марина Антоновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.02.1789

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Грек Василий Семенович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/ , Ф-1989-1-606,м/к-1790г.,кадр-833,лист-469,зап-11
Рождение ребёнка
1793

Сын: Грек Василий Васильевич

Отец ребёнка: Грек Василий Семенович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-632, исп.росп.-1799г.,кадр-431,лист-421,зап-13
Рождение ребёнка
1796

Сын: Грек Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Грек Василий Семенович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/, Ф - 1989-1-632, исп.росп.-1799г.,кадр-431,лист-421,зап.-13
Рождение ребёнка
1798

Сын: Грек Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Грек Василий Семенович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810

Сын: Грек Фома Васильевич

Отец ребёнка: Грек Василий Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814

Сын: Грек Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Грек Василий Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грек Василий Семенович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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