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(Грек) Евдокия Васильевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

19.02.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1789

Отец: Грек Василий Семенович

Мать: Грек Ирина Ивановна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/ , Ф-1989-1-606,м/к-1790г.,кадр-833,лист-469,зап-11
Крещение
19.02.1790
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские гос.крестьяне :Игнат Цымбаленко и его дочь - вдова
Смерть
Неизвестно
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