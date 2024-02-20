(Грек) Евдокия Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения19.02.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1789
Отец: Грек Василий Семенович
Мать: Грек Ирина Ивановна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/ , Ф-1989-1-606,м/к-1790г.,кадр-833,лист-469,зап-11
Крещение
19.02.1790
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские гос.крестьяне :Игнат Цымбаленко и его дочь - вдова
Смерть
Неизвестно