Грек Петр Яковлевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1865
Отец: Грек Яков Андреевич
Мать: Грек Христина Иосифовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
23.10.1887
Жена: Грек Мария Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.09.1889
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Грек Мария Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1889г.,лист-109,зап-48
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Грек Мария Васильевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
1892
Сын: Грек Федот Петрович
Мать ребёнка: Грек Мария Васильевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Грек Мария Васильевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
1898
Сын: Грек Марк Петрович
Мать ребёнка: Грек Мария Васильевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Смерть
Неизвестно