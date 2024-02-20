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Грек Петр Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Грек Яков Андреевич

Мать: Грек Христина Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
23.10.1887

Жена: Грек Мария Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.09.1889

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Грек Мария Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1889г.,лист-109,зап-48
Рождение ребёнка
1890

Сын: Грек Евмений Петрович

Мать ребёнка: Грек Мария Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
1892

Сын: Грек Федот Петрович

Мать ребёнка: Грек Мария Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
1896

Сын: Грек Алексей Петрович

Мать ребёнка: Грек Мария Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
1898

Сын: Грек Марк Петрович

Мать ребёнка: Грек Мария Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Смерть
Неизвестно
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