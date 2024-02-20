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(Грек) Любовь Петровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

11.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1889

Отец: Грек Петр Яковлевич

Мать: Грек Мария Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1889г.,лист-109,зап-48
Крещение
11.09.1889
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Павел Александрович Патремай и Пелагея Александровна Угнивенко
Смерть
Неизвестно
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