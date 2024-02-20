Грек Марк Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Грек Петр Яковлевич
Мать: Грек Мария Васильевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Бракосочетание
29.01.1920
Жена: Грек София Остаповна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
29.03.1921
Дочь: Ефросиния Марковна
Мать ребёнка: Грек София Остаповна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Смерть
Неизвестно