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Грек Марк Петрович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Грек Петр Яковлевич

Мать: Грек Мария Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Бракосочетание
29.01.1920

Жена: Грек София Остаповна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
29.03.1921

Дочь: Ефросиния Марковна

Мать ребёнка: Грек София Остаповна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Смерть
Неизвестно
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