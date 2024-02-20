Грек Алексей Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Грек Петр Яковлевич
Мать: Грек Мария Васильевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Бракосочетание
20.01.1914
Жена: Грек Параскева Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.01.1916
Мать ребёнка: Грек Параскева Павловна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
27.02.1919
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Грек Параскева Павловна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Рождение ребёнка
15.04.1921
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Грек Параскева Павловна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Смерть
Неизвестно