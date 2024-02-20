Грек (Потримай) Параскева Павловна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.01.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.01.1916
Отец ребёнка: Грек Алексей Петрович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
27.02.1919
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Грек Алексей Петрович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Рождение ребёнка
15.04.1921
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Грек Алексей Петрович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Смерть
Неизвестно