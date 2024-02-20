Грек (Потримай) Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грек (Потримай) Параскева Павловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
20.01.1914

Муж: Грек Алексей Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.01.1916

Сын: Грек Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Грек Алексей Петрович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
27.02.1919

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Грек Алексей Петрович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Рождение ребёнка
15.04.1921

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Грек Алексей Петрович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Смерть
Неизвестно
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