Грек Федот Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1821
Дочь: Юлия Федотовна
Мать ребёнка: Грек Анастасия Яковлевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Рождение
1892
Отец: Грек Петр Яковлевич
Мать: Грек Мария Васильевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
15.06.1913
Сын: Грек Тихон Федотович
Мать ребёнка: Грек Анастасия Яковлевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
13.10.1915
Дочь: Параскева Федотовна
Мать ребёнка: Грек Анастасия Яковлевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
23.01.1918
Мать ребёнка: Грек Анастасия Яковлевна
РОссия Харьковская губ.,Изюмский уезд Шандриговской вол.,д.Петровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грек Анастасия Яковлевна
Смерть
Неизвестно