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Грек Федот Петрович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1821

Дочь: Юлия Федотовна

Мать ребёнка: Грек Анастасия Яковлевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Рождение
1892

Отец: Грек Петр Яковлевич

Мать: Грек Мария Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
15.06.1913

Сын: Грек Тихон Федотович

Мать ребёнка: Грек Анастасия Яковлевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
13.10.1915

Дочь: Параскева Федотовна

Мать ребёнка: Грек Анастасия Яковлевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
23.01.1918

Сын: Грек Григорий Федорович

Мать ребёнка: Грек Анастасия Яковлевна

РОссия Харьковская губ.,Изюмский уезд Шандриговской вол.,д.Петровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек Анастасия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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