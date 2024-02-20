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Грек Анастасия Яковлевна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1821

Дочь: Юлия Федотовна

Отец ребёнка: Грек Федот Петрович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Каменников
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
15.06.1913

Сын: Грек Тихон Федотович

Отец ребёнка: Грек Федот Петрович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
13.10.1915

Дочь: Параскева Федотовна

Отец ребёнка: Грек Федот Петрович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
23.01.1918

Сын: Грек Григорий Федорович

Отец ребёнка: Грек Федот Петрович

РОссия Харьковская губ.,Изюмский уезд Шандриговской вол.,д.Петровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грек Федот Петрович

Смерть
Неизвестно
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