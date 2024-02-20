(Грек) Мелания Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грек) Мелания Яковлевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

15.02.1879

Дата смерти

04.12.1887

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1879

Отец: Грек Яков Андреевич

Мать: Грек Христина Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
04.12.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - Дифтерит | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-247,зап-65
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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