Грек Демид Яковлевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения15.08.1881
Дата смерти03.12.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1881
Отец: Грек Яков Андреевич
Мать: Грек Христина Иосифовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
03.12.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - дифтерит | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-247,зап-56
Похороны
04.12.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука