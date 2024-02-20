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Грек Демид Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

15.08.1881

Дата смерти

03.12.1887

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1881

Отец: Грек Яков Андреевич

Мать: Грек Христина Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
03.12.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - дифтерит | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-247,зап-56
Похороны
04.12.1887
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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