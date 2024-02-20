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(Грек) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

09.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1888

Отец: Грек Яков Андреевич

Мать: Грек Христина Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Крещение
09.03.1888
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1888г.,лист-7,зап-14 | Восприемники: Криволукские крестьяне : Никифор Максимович Грек и Агафия Пантелеймоновна дочь Серикова
Смерть
Неизвестно
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