(Грек) Анастасия Яковлевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения09.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.03.1888
Отец: Грек Яков Андреевич
Мать: Грек Христина Иосифовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Крещение
09.03.1888
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1888г.,лист-7,зап-14 | Восприемники: Криволукские крестьяне : Никифор Максимович Грек и Агафия Пантелеймоновна дочь Серикова
Смерть
Неизвестно