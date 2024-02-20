(Грек) Агафия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Грек) Агафия Яковлевна

(Грек) Агафия Яковлевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

21.05.1884

Дата смерти

11.07.1886

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1884

Отец: Грек Яков Андреевич

Мать: Грек Христина Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-12,зап-31
Крещение
21.05.1884
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Савва Елисеевич Корсун и вдова Агафия Пантелеймоновна Цыбульникова
Смерть
11.07.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - корь | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-176,зап-32
Похороны
13.07.1886
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close