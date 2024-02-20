Корсунов Данила Саввин
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти07.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Смерть
07.10.1976
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 153 / , м/к 1876г. / зап.№ 29 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Похороны
10.10.1976
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
ГАДО , Ф-265-1-3, м/к 1876г..,. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука