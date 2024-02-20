Скрипка (Корсунова) Миланья Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипка (Корсунова) Миланья Саввовна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Корсунов Савва Евстафьевич

Мать: Корсунова Анастасия Андреевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
29.01.1878

Муж: Срипка Емельян Павлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1878г / зап.№ 10 /, Ф-265-1-4 / лист № 116 /
Смерть
Неизвестно
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