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Срипка Емельян Павлович

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, х.Закотный

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, х.Закотный
Бракосочетание
29.01.1878

Жена: Скрипка Миланья Саввовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1878г / зап.№ 10 /, Ф-265-1-4 / лист № 116 /
Смерть
Неизвестно
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