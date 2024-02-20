Срипка Емельян Павлович
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, х.Закотный
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.01.1878
Жена: Скрипка Миланья Саввовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1878г / зап.№ 10 /, Ф-265-1-4 / лист № 116 /
Смерть
Неизвестно