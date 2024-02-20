Корсунов Феофан Саввович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рождения15.09.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1873
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 28 / , м/к - 1873г. / зап.№ 34 / , Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Крещение
16.09.1873
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
ГАДО , Ф-265-1-2, / стр.№ 28 / м/к 1873г, / зап.№ 34 / ,. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука | Восприемники: Горбачев Аввакум Григорьевич и солдата Грек Григория Андреевича жена Елен... Показать все
Смерть
Неизвестно