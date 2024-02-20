Корсунов Феофан Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунов Феофан Саввович

Корсунов Феофан Саввович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

15.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1873

Отец: Корсунов Савва Евстафьевич

Мать: Корсунова Анастасия Андреевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 28 / , м/к - 1873г. / зап.№ 34 / , Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Крещение
16.09.1873
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
ГАДО , Ф-265-1-2, / стр.№ 28 / м/к 1873г, / зап.№ 34 / ,. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука | Восприемники: Горбачев Аввакум Григорьевич и солдата Грек Григория Андреевича жена Елен... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close