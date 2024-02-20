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(Корсунова) Акелина Саввична

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

15.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1876

Отец: Корсунов Савва Евстафьевич

Мать: Корсунова Анастасия Андреевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО,Ф-265-1-3/ лист № 104 / ,м/к 1876г. / зап.№ 29 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слободв кравая Лука
Крещение
15.06.1876
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 104 / , м/к 1876г / зап.№ 29 /,. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая лука | Восприемники: Скорый Иван Павлович и Григория Андреевича Грека жена Елена.
Смерть
Неизвестно
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