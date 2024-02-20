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Потримай Сидор Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.04.1912

Дата смерти

16.04.1912

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
16.04.1912
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-сухотка
Рождение
?.04.1912

Отец: Потримай Андрей Тихонович

Мать: Потримай Ксения Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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