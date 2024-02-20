Потримай Андрей Ефимович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1798
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Потримай Акулина Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Потримай Акулина Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Потримай Акулина Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Потримай Акулина Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Потримай Акулина Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Стефанида Андреевна
Мать ребёнка: Потримай Акулина Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евкова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Потримай Акулина Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно