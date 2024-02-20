Потримай Давид Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1830
Дата смерти07.04.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Марченко Домникия Давидовна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.05.1872
Дочь: Гликерия Давидовна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
07.04.1873
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука