Марченко (Потримай) Домникия Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Потримай) Домникия Давидовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Потримай Давид Андреевич

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
23.10.1887

Муж: Марченко Илья Емельянович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1891

Сын: Марченко Роман Ильич

Отец ребёнка: Марченко Илья Емельянович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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