Потримай Параскева Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотримай Параскева Ильинична

Потримай Параскева Ильинична

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1779

Дочь: София Ефимовна

Отец ребёнка: Потримай Ефим Афанасьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Потримай Ефим Афанасьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.03.1790

Сын: Потримай Василий Ефимович

Отец ребёнка: Потримай Ефим Афанасьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793

Сын: Потримай Петр Ефимович

Отец ребёнка: Потримай Ефим Афанасьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1798

Сын: Потримай Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Потримай Ефим Афанасьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close