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Потримай Петр Ефимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Потримай Ефим Афанасьевич

Мать: Потримай Параскева Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Потримай Марфа

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Потримай Марфа

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Харитина Петровна

Мать ребёнка: Потримай Марфа

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826

Сын: Потримай Кондрат Петрович

Мать ребёнка: Потримай Марфа

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832

Сын: Потримай Иван Петрович

Мать ребёнка: Потримай Марфа

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Потримай Марфа

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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