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Потримай Марфа

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Потримай Петр Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Потримай Петр Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Харитина Петровна

Отец ребёнка: Потримай Петр Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826

Сын: Потримай Кондрат Петрович

Отец ребёнка: Потримай Петр Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832

Сын: Потримай Иван Петрович

Отец ребёнка: Потримай Петр Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Потримай Петр Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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