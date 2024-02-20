Потримай Марфа
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Потримай Петр Ефимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Потримай Петр Ефимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Харитина Петровна
Отец ребёнка: Потримай Петр Ефимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826
Сын: Потримай Кондрат Петрович
Отец ребёнка: Потримай Петр Ефимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Потримай Петр Ефимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Потримай Петр Ефимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно