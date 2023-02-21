Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Трифон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Андреев Денис

Мать ребёнка: Василиса

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1816

Сын: Андреев Семен

Мать ребёнка: Василиса

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1819

Сын: Андреев Василий

Мать ребёнка: Василиса

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1821

Сын: Андреев Аким

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
1824

Сын: Андреев Петр

Мать ребёнка: Василиса

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1833

Сын: Елисей

Мать ребёнка: Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Смерть
1840
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