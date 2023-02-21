Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Трифон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Андреев Денис
Мать ребёнка: Василиса
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андреев Семен
Мать ребёнка: Василиса
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1819
Сын: Андреев Василий
Мать ребёнка: Василиса
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1821
Сын: Андреев Аким
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
1824
Сын: Андреев Петр
Мать ребёнка: Василиса
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Смерть
1840