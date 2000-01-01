Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

1833 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Елисей

Отец ребёнка: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Смерть
Неизвестно
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