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Акулина
Акулина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Емельян
Мать
Не указана
Муж
Андрей
1778 г.р.
Дети
Елисей
1833 г.р.
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын:
Елисей
Отец ребёнка:
Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Андрей
Смерть
Неизвестно
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