Елисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Андрей

Мать: Акулина

Смерть
1835
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