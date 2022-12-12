Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Андреев Денис

Отец ребёнка: Андрей

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1816

Сын: Андреев Семен

Отец ребёнка: Андрей

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1819

Сын: Андреев Василий

Отец ребёнка: Андрей

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1821

Сын: Андреев Аким

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
1824

Сын: Андреев Петр

Отец ребёнка: Андрей

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
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