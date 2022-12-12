Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Андреев Денис
Отец ребёнка: Андрей
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андреев Семен
Отец ребёнка: Андрей
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1819
Сын: Андреев Василий
Отец ребёнка: Андрей
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1821
Сын: Андреев Аким
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
1824
Сын: Андреев Петр
Отец ребёнка: Андрей
Тульская область, Тульский район, с. Беликово