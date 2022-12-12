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Андреев Аким

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Андрей

Мать: Василиса

Рождение ребёнка
1849

Сын: Андреев Павел

Мать ребёнка: Андреева Прасковья

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1851

Сын: Андреев Никита

Мать ребёнка: Андреева Прасковья

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Фунтикова Мария

Мать ребёнка: Андреева Прасковья

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Александрова Ольга

Мать ребёнка: Андреева Прасковья

Рождение ребёнка
27.04.1869

Сын: Андреев Борис

Мать ребёнка: Андреева Прасковья

27 апреля 1869 . Рождение Борис (умер 19 марта 1870) Сельца Беликова отставной рядовой Аким Андреев и законная жена его Параскева Авксентиева.
Смерть
Неизвестно
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