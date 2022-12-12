Андреев Аким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Андреев Павел
Мать ребёнка: Андреева Прасковья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1851
Сын: Андреев Никита
Мать ребёнка: Андреева Прасковья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Фунтикова Мария
Мать ребёнка: Андреева Прасковья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Александрова Ольга
Мать ребёнка: Андреева Прасковья
Рождение ребёнка
27.04.1869
Сын: Андреев Борис
Мать ребёнка: Андреева Прасковья
27 апреля 1869 . Рождение Борис (умер 19 марта 1870) Сельца Беликова отставной рядовой Аким Андреев и законная жена его Параскева Авксентиева.
Смерть
Неизвестно