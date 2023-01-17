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Андреев Никита

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Место рождения

Беликово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Андреев Аким

Мать: Андреева Прасковья

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1873

Сын: Андреев Федор

Мать ребёнка: Андреева Мавра

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
06.10.1875

Сын: Андреев Иван

Мать ребёнка: Андреева Мавра

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
05.11.1877

Сын: Андреев Михаил

Мать ребёнка: Андреева Мавра

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Громова Анастасия

Мать ребёнка: Андреева Мавра

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
04.04.1881

Сын: Андреев Василий

Мать ребёнка: Андреева Мавра

Рождение ребёнка
26.02.1890

Сын: Андреев Василий

Мать ребёнка: Андреева Мавра

Беликово, город Тула, Тульская область
Восприемники: сельца Волкова отставной рядовой Иван Евдокимов Коробейников и сельца Беликова собственника крестьянина Адриана Никифорова жена Мария Акимова | Тульская область, Тульский район, с. Бели... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1892

Сын: Андреев Алексей

Мать ребёнка: Андреева Мавра

Рождение ребёнка
18.09.1893

Сын: Андреев Дмитрий

Мать ребёнка: Андреева Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Мавра

Смерть
1897
Никита Акимович Андреев умер в 1897 году в 46 лет от острого воспаления желудка
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