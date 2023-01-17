Андреев Никита
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Андреев Аким
Мать: Андреева Прасковья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
1873
Сын: Андреев Федор
Мать ребёнка: Андреева Мавра
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
06.10.1875
Сын: Андреев Иван
Мать ребёнка: Андреева Мавра
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
05.11.1877
Сын: Андреев Михаил
Мать ребёнка: Андреева Мавра
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Громова Анастасия
Мать ребёнка: Андреева Мавра
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
04.04.1881
Сын: Андреев Василий
Мать ребёнка: Андреева Мавра
Рождение ребёнка
26.02.1890
Сын: Андреев Василий
Мать ребёнка: Андреева Мавра
Восприемники: сельца Волкова отставной рядовой Иван Евдокимов Коробейников и сельца Беликова собственника крестьянина Адриана Никифорова жена Мария Акимова | Тульская область, Тульский район, с. Бели... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1892
Сын: Андреев Алексей
Мать ребёнка: Андреева Мавра
Рождение ребёнка
18.09.1893
Сын: Андреев Дмитрий
Мать ребёнка: Андреева Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Мавра
Смерть
1897
Никита Акимович Андреев умер в 1897 году в 46 лет от острого воспаления желудка