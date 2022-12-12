Андреев Василий
Место рождения
Дата рождения26.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1890
Отец: Андреев Никита
Мать: Андреева Мавра
Восприемники: сельца Волкова отставной рядовой Иван Евдокимов Коробейников и сельца Беликова собственника крестьянина Адриана Никифорова жена Мария Акимова | Тульская область, Тульский район, с. Бели... Показать все
Бракосочетание
1909
Жена: Андреева Вера
Рождение ребёнка
01.10.1910
Сын: Андреев Григорий
Мать ребёнка: Андреева Вера
Смерть
Неизвестно