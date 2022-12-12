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Андреев Василий

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Место рождения

Беликово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

26.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1890

Отец: Андреев Никита

Мать: Андреева Мавра

Беликово, город Тула, Тульская область
Восприемники: сельца Волкова отставной рядовой Иван Евдокимов Коробейников и сельца Беликова собственника крестьянина Адриана Никифорова жена Мария Акимова | Тульская область, Тульский район, с. Бели... Показать все
Бракосочетание
1909

Жена: Андреева Вера

Рождение ребёнка
01.10.1910

Сын: Андреев Григорий

Мать ребёнка: Андреева Вера

Смерть
Неизвестно
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